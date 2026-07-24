Son dakika YENİ Parti'ye geçip geçmeyeceği merak ediliyordu! Mansur Yavaş, Özgür Özel’i aradı

Kılıçdaroğlu ve ekibinin kendi yanlarında olacağını iddia etmesine karşın Mahsur Yavaş, Yeni Parti’nin kuruluşu ve Özgür Özel’in genel başkan seçilmesini tebrik ederek, “Yeni Parti’nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.