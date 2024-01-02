Son dakika: Yerel seçim süreci başladı... YSK Başkanı seçime girecek siyasi partileri açıkladı

31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimler için süreç işlemeye başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılabilecek partileri açıkladı. Yener, yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2024 tarihi ile seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YSK Başkanı, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu duyurdu.

İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi