CHP, 'mutlak butlan' kararının ardından YSK'ya başvurdu
CHP, mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itiraz başvurusunun ardından bugün saat 11.00'de toplanacak.
Ankara 36. Bölge Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay'a taşımak için itiraz başvurusu yaptıklarını duyurmuştu.
Öte yandan CHP dün tedbir kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması için Yargıtay'a başvuru yapmıştı. Bugün ise Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru gerçekleştirildi.