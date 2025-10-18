YSK kararını açıkladı: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Ekrem Özübek, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebinin reddedildiğini açıkladı.

YSK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, "daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına" yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na gönderildiğini söyledi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'den görüş talep ettiğini belirten Özübek, "Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadesini kullandı.

Özübek, soru üzerine, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'den görüş istedi. Bunun üzerine YSK, bugün toplandı ve taleple ilgili kararını verdi.