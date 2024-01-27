Son dakika: YSK'da kura çekimi yapıldı... Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nda siyasi partilerin, 31 Mart mahalli idareler seçiminde oy pusulalarındaki yerleri için kura çekimi yapıldı.

Ahmet Yener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerine katılacak olan siyasi partilerimizin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak Kurulumuzca yapılacak olan kura çekim törenine hoş geldiniz.

YSK kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi parti tespit ve ilan edilmiştir. Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır."

Siyasi partilerin pusuladaki yerleri şu şekilde:

Millet Partisi - 26

Milliyetçi Hareket Partisi - 31

HÜDA-PAR - 20

Yeni Türkiye Partisi - 17

Gelecek Partisi - 16

Sol Parti - 3

Hak ve Özgürlükler Partisi - 21



Memleket Partisi - 5



Aydınlık Demokrasi Partisi - 30

DSP - 7

Adalet Birlik Partisi - 23

Emek Partisi - 19

Halkın Kurtuluş Partisi - 13

Güç Birliği Partisi - 25

Milli Yol Partisi - 27

Adalet ve Kalkınma Partisi - 1

Yeniden Refah Partisi - 8

Zafer Partisi - 12

Cumhuriyet Halk Partisi - 18

Ocak Partisi - 22

Vatan Partisi - 35

Saadet Partisi - 34

Anavatan Partisi - 6

Türkiye İşçi Partisi - 32

Bağımsız Türkiye Partisi - 15

Anadolu Birliği Partisi - 11

Genç Parti - 29

Demokrat Parti - 24

Adalet Partisi - 28

Demokrasi ve Atılım Partisi - 33

İYİ Parti - 2

Büyük Birlik Partisi - 4

Türkiye Komünist Partisi - 10

Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi - 9

Türkiye Komünist Hareketi - 14