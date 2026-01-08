  1. Ekonomim
Büyük panik: Yüzlerce yolcunun olduğu arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Çok sayıda yolcu mahsur kaldı (Video)

Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan, fırtınaya yakalanan ve sürüklenen arabalı feribot, güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor.

Onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen arabalı feribot, Kocaeli istikametine doğru sürüklendi.

Eskihisar iskelesine yanaşamayıp onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametinde güvenli bölgede beklediği, fırtınanın dinmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında bekleyen yolculara gemi kaptanı tarafından fırtınanın dinmesinin ardından geminin hareket edeceği bilgisinin verildiği öğrenildi.

