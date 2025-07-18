Zeydan Karalar'ın yerine başkanvekilliğine Güngör Geçer seçildi
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer başkanvekili seçildi.
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer başkanvekili seçildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek amacıyla olağanüstü toplandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 3'üncü turunda CHP'nin adayı Güngör Geçer 46, Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Avcı ise 32 oy aldı.
Bu sonuçla Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer oldu.