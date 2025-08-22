  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Zeytinli Rock Festivali iptal edildi!
Takip Et

Zeytinli Rock Festivali iptal edildi!

Sarıyer Kaymakamlığı’nın festival için aldığı yasak kararına karşı verilen yürütmeyi durdurma kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeytinli Rock Festivali iptal edildi!
Takip Et

Sarıyer Kaymakamlığı’nın Zeytinli Rock Festivali’ni ‘orman yangınları genelgesi’ni öne sürerek iptal etme kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Fakat kaymakamlık yürütmeyi durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıdı. Bunun sonucunda yürütmeyi durdurmanın iptali yönünde karar verildi.

Festival komitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkeme’sinden aldığımız yürütmeyi durduma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00’te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir."

Zelenskiy’den Türkiye açıklaması: Ukrayna'nın güvenlik garantörü olmak istiyorZelenskiy’den Türkiye açıklaması: Ukrayna'nın güvenlik garantörü olmak istiyorDünya

 

Endirlik’in Konya Madeni Yağlar Deposu hizmete açıldıEndirlik’in Konya Madeni Yağlar Deposu hizmete açıldıŞirket Haberleri

 

Gündem
Temizlik işçileri yolda bulmuştu! Altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi
Temizlik işçileri yolda bulmuştu! Altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi
Valilik yazı yolladı: İstanbul'da sahipsiz hayvanlar toplanmaya başlandı
Valilik yazı yolladı: İstanbul'da sahipsiz hayvanlar toplanmaya başlandı
Bakan Memişoğlu: Sigara içenleri bırakmaya teşvik edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Sigara içenleri bırakmaya teşvik edeceğiz
Hollanda vatandaşı iki çocuk Fatih'te otelde ölü bulundu
Hollanda vatandaşı iki çocuk Fatih'te otelde ölü bulundu
Beyoğlu Belediyesi'nin Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu oldu
Beyoğlu Belediyesi'nin Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu oldu
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı