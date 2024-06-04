SON DAKİKA! Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi toprak altında
Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında göçük meydana geldi. 2 işçi toprak altında kalırken işçilerden birinin çıkarıldığı öğrenildi. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.
Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.
Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor. Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...