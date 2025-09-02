CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi, yönetim görevden alındı

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi, iptal kararı verdi. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

Mahkeme 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların da iptaline hükmetti.

2 hafta içinde itiraz hakkı var

Özgür Çelik ve yönetiminin, kararın ulaşmasının ardından 2 haftalık süre içinde itiraz edip istinafa gitme hakkı bulunuyor.

Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Henüz tebliğ yok, meseleyi anlamaya çalışıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin NTV'ye yaptığı açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyledi. Çelik, "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından da açıklama yaparak, "Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik

İl Başkanlığı'na kayyum heyeti atandı

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atandı.

Gürsel Tekin: Görevi kabul edeceğim

Kayyum heyetinde görevlendirilen Gürsel Tekin, "Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım" diye konuştu.

Tekin, gazeteci Alişer Delek'e de kendisiyle birlikte 4 ismin daha geçici olarak görevlendirildiğini vurgulayarak "4 eski ilçe başkanı ve ben atandık. Partinin abileri olarak görev yapacağız. CHP'de ben ev sahibiyim. Süreci ve ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz" dedi.

CHP'de olağanüstü toplantı

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat olağanüstü toplanacak.

Ne olmuştu?

8 Ekim 2023'te yapılan il kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik, o dönem genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak görülen Cemal Canpolat'a karşı kazanmıştı.

Çelik hakkında "seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, il başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında oy kullanacak iki delege için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve üç kişi için 750 bin lira istediği iddialarına yer verildi.