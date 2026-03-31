Son dakika...CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltında! İşte 59 kişilik gözaltı listesi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Evlerinde arama yapıldı

Gözaltına alınanlara ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 vakıf adresi ile gözaltındakilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında da arama yapıldı.

Eşi, kızı ve kardeşleri de gözaltında

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu bildirildi.

İşte gözaltı listesi

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY’in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Mustafa BOZBEY’in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ

11-Mehmet Ali DÖNER

12-Elif DÖNER

13-Fuat BAKGÖR (İş adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (İş adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (İş adamı)

16-Faruk BAKGÖR (İş adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (İş adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (İş adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (İş adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (İş adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (İş adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (İş adamı)

23-Batuhan ABAY (İş adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY

26-Doğan GÜNDÜZ (İş adamı)

27-Berat GÖRAL (İş adamı)

28-Tolga ŞEN

29-Ümit İRVEN

30-Mehmet Ziya ARSLAN (İş adamı)

31-Şener ARSLAN (İş adamı)

32-Zafer ARSLAN (İş adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (İş adamı)

34-Naci KALE (Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (İş adamı)

36-Hüseyin GÜR

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (İş adamı)

39-Necati EREN

40-Orhan TOSUN

41-Fahrettin ÇAKIR

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK

44-Kübra ABLAY

45-Bahadır ABLAY

46-Metin Yaşar ÇELİK

47-Ersel ÇAKIR

48-Şevket İLHAN (İş adamı)

49-Sertaç KARAALP (İş adamı)

50-Selda NARTOP (Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER

52-Tarık TARIM

53-Murat HASAN

54-Sertaç AŞLAK

55-Fatih SALMAN

4 kişi aranıyor

İş insanı Abdülkadir Alkan, iş insanı Naci Abay, iş insanı Şevket Gündüz, iş insanı Tuğrul Kutluay için yakalama çalışmaları devam ediyor.