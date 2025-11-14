Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Investco Holding bünyesindeki 20 grup şirketinin yönetimine TMSF’yi kayyım olarak atadı.

Kayyım atanan 20 şirket şöyle listelendi:

1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

2-) Verusa Holding A.Ş.

3-) Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

4-) İnnosa Teknoloji A.Ş

5-) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

7-) Pan Teknoloji A.Ş.

8-) Şişli Enerji A.Ş.

9-) Ortaköy Enerji A.Ş.

10-) Standard Boksit A.Ş.

11-) Ata Elektrik Enerjisi A.Ş

12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi

14-) Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi

15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

16-) Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.

19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

Kayyum incelemesi ticari faaliyetleri aksamaya soktu

Manipülasyonlar nedeniyle şirketin yöneticilerinden Nihat Özçelik ve birlikte hareket eden kişiler de tutuklanmıştı. Kayyumluk faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde; Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini ifa edemediği, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların dahi akamete uğradığı, ticari faaliyetlerin aksaklık yaşadığı belirlendi.