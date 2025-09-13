Özgür Özel yeni ses kaydındaki kişiyi açıkladı: Kullandıkları adam AK Partiye katılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili sert konuştu. Özel, CHP'nin eski İstanbul İl Binası, yeni çalışma ofisi önünde MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamasından başlıklar şöyle:

Kayyım toplumdan ve partiden büyük bir tepki aldı. Başta polisle girmem dediği yerde polisin biber gazıyla, copuyla, on binlerce kişiyi engelleyerek akıllarınca bu binayı ele geçirdiler.

Ali Yerlikaya'ya sert sözler

Siyasi partilerde tapu genel merkezin. Dava açtığınızda genel merkeze açıyorsunuz. CHP Genel Merkezi'ne kayıtlı bu yeri çalışma ofisi olarak belirledik.

İl başkanlığımızı Bahçelievler olarak belirledi. İçişleri Bakanlığı, valiliğe verdiği talimatla buranın yeni adresini girdirtmiyor. Bakan dışında herkes utanç içinde.

Ali Yerlikaya'ya şunu soruyoruz: Bu bina İstanbul İl Başkanlığı ise vatandaş niye gelemiyor? Bizim çalışma ofisimiz ise sizin ne işiniz var, polisin ne işi var?

Ali Yerlikaya benim gözümde, partide milleti dolandırıp da partiden atılan, kadına tacizden partiden attığımız AK Parti aparatı olarak kullanılan meczuplar kadar değeri yok.

"Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar"

Siyaset tarihinin utancı Erdoğan'a ait. Bu Erdoğan'ın gözünün içine bakıyor. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gelince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin? Siyasi parti binasına polis mi girer?

"Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca"

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon yapıldı. 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bizim 20 meclis üyemiz var, AK Parti'nin 15 üyesi var. Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca.

"Beykoz'u almak bu mu?"

Erdoğan biraz önce partisine Beykoz Belediye Başkan Vekili'ni katıyor. Beykoz Belediye Başkanı içeri düştü, mahkemede serbest kaldı.

Serbest kaldığı gün kimileri 'AK Parti'ye geçecekmiş' dedi. Bir gün içinde aldılar Köseler'i içeri koydular. Belediye başkanvekiline de AK Parti'ye geç, içeride kalsın, belediye başkanlığına devam et diyorlar. Bu mu Beykoz'u almak? İçinize siniyor mu?

"Ses kaydında 'Sana para verelim, bize oy ver' diyor"

Bugün diyor ki 'Dürüst siyaset gördünüz şikayet eden ve edilen CHP'li, ses kayıtları var Benle ne ilgisi var' diyor.

Bir tane ses kaydı var arkadaşlar. Daha öncekinin montaj olduğu karara bağlandı biliyorsunuz.

Yeni bir ses kaydı var. Ses kaydında birine diyorlar ki 'Sana para verelim, bize oy ver'. O bir kişinin ses kaydının, bu ses kaydının bir kişinin vermesiyle ortaya çıkan bir durum.

Bomba. Ses kaydındaki kişi bugün Beykoz Belediye Başkanvekili ile birlikte istifa eden belediye meclis üyesi. AK Parti'ye gidiyorlar.

Ses kaydındaki diğer kişi. Şimdi içeride tutuklu olan Ekrem Başkan'a dünya kadar laf söyleyen başka kişi. Kayyum kararı için kullandıkları adam AK Parti'ye katılıyor. Ses kaydında ne Özgür Çelik var ne de başka birisi."