SON DEPREMLER 29 Ocak: 6 şehir için deprem uyarısı.. En son nerede deprem oldu?

Türkiye deprem bölgesi olduğu için neredeyse hergün büyük veya küçük şiddette deprem meydana gelmekte. Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. 29 Ocak Pazartesi günü Kandilli Rasathanesinin son deprem listesi nasıl? En son nerede deprem oldu? İşte detaylar...

Türkiye'nin pek çok yerinden son dakika deprem haberleri peşpeşe geliyor. Meydana gelen tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile kayıt altına alınıyor. Son olarak yaşanan Kahramanmaraş depremi bölge sakinlerinin gündeminde yerini almış durumda.

3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLER

Yer: PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)

Tarih: 2024.01.29

Saat: 12:31:55

Derinlik: 11.6

Büyüklük: 3.6

Yer: ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

Tarih: 2024.01.29

Saat: 09:43:00

Derinlik: 7.0

Büyüklük: 3.7

Yer: OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

Tarih: 2024.01.28

Saat: 21:29:07

Derinlik: 5.0

Büyüklük: 3.2

Yer: KUYUALANI-GOMEC (BALIKESIR)

Tarih: 2024.01.28

Saat: 20:13:04

Derinlik: 5.5

Büyüklük: 3.0

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.