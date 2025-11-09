Son depremler: Balıkesir’de deprem mi oldu, en son nerede oldu? AFAD - Kandilli son depremler

Balıkesir'de 09 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen depremler tarafından merakla araştırılıyor. Son dakika Balıkesir depremiyle ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yürütülen veriler ve en çok hissedilen ilçeler anlık olarak güncellenmektedir.

Peki, Balıkesir'de az önce deprem mi oldu? Deprem hangi ilçede, ne zaman ve kaç olaylarda gerçekleşti? İşte Balıkesir son depremler listesi ve detaylar…

Balıkesir'de Bugün Meydana Gelen Depremler

09 Kasım 2025 saat 11:58'de Balıkesir Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 7.14 km olduğu açıklandı.

Son yaşananlar ana deprem dışında, bölgedeki artçılar da hissedildi.

Sındırgı ve Balıkesir küresel, gün içerisinde farklı boyutlardaki depremlerle sarsıldı.

Lokasyon:Sındırgı

Tarih/Saat:09.11.2025 11:58

Enlem:39.2267

Boylam:28.0139

Derinlik:7.14 km

Şiddet: 4.50

Lokasyon:Sındırgı

Tarih/Saat:09.11.2025 11:11

Enlem:39.1672

Boylam:28.2714

Derinlik:6.97 km

Şiddet: 2.50

Lokasyon:Sındırgı

Tarih/Saat:09.11.2025 10:49

Enlem:39.2106

Boylam:28.2381

Derinlik:7.00 km

Şiddet: 2.50