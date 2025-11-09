Son depremler: Balıkesir’de deprem mi oldu, en son nerede oldu? AFAD - Kandilli son depremler
Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Artçı depremlerin yaşanmasıyla birlikte vatandaşlar da panik halinde. Peki 9 Kasım’da son depremler nerede oldu? Balıkesir’de deprem mi oldu, işte AFAD ve Kandilli son depremler…
Balıkesir'de 09 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen depremler tarafından merakla araştırılıyor. Son dakika Balıkesir depremiyle ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yürütülen veriler ve en çok hissedilen ilçeler anlık olarak güncellenmektedir.
Peki, Balıkesir'de az önce deprem mi oldu? Deprem hangi ilçede, ne zaman ve kaç olaylarda gerçekleşti? İşte Balıkesir son depremler listesi ve detaylar…
Balıkesir'de Bugün Meydana Gelen Depremler
09 Kasım 2025 saat 11:58'de Balıkesir Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 7.14 km olduğu açıklandı.
Son yaşananlar ana deprem dışında, bölgedeki artçılar da hissedildi.
Sındırgı ve Balıkesir küresel, gün içerisinde farklı boyutlardaki depremlerle sarsıldı.
Lokasyon:Sındırgı
Tarih/Saat:09.11.2025 11:58
Enlem:39.2267
Boylam:28.0139
Derinlik:7.14 km
Şiddet: 4.50
Lokasyon:Sındırgı
Tarih/Saat:09.11.2025 11:11
Enlem:39.1672
Boylam:28.2714
Derinlik:6.97 km
Şiddet: 2.50
Lokasyon:Sındırgı
Tarih/Saat:09.11.2025 10:49
Enlem:39.2106
Boylam:28.2381
Derinlik:7.00 km
Şiddet: 2.50