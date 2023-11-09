Son ders zili yarın: Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci tarafından 2023-2024 ara tatil takvimi araştırılmaya devam ediyor. İlk ara tatil için son ders zili yarın çalacak. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

İkinci ara tatil ne zaman?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.