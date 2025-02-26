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Son iki ayda 152 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

Sahte içki nedeniyle yılbaşından bu yana 152 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen 780 operasyonda 983 kişi gözaltına alındı ve 445 bin 16 litre sahte alkol ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
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Son iki ayda 152 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti
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Türkiye'de bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi, 983 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 2025 yılında ülke genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

50 kişi tutuklandı

Sahte içki üretimi ve ticaretine karşı ülke çapında 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

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