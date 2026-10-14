Son rötuşlar yapıldı, 13. Yargı Paketi önümüzdeki günlerde Meclise gelecek

BESTİ KARALAR / ANKARA

Süresiz nafaka, boşanmaların kısa sürede sonuçlanması, mal paylaşımı, sosyal medya gibi başlıkları içeren düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 25-30 maddeden oluşması ve ekim ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketinde son rötuşlar yapılıyor. Pek çok düzenlemenin yer alacağı pakette Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli konularda iptal ettiği düzenlemelerin de yer alacağı kaydedildi.

Planlanan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

Kira ve tahliye davaları

Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Aile hukuku davaları adli tatilde görülebilecek

Aile hukuku davalarının adli tatilde de görülebilmesine imkân getirilecek.

Yargılamalar hızlandırılacak

Makul sürede yargılanma hakkının daha etkin şekilde güvence altına alınması hedefleniyor. Bazı durumlarda zamanaşımı sürelerinin de kısaltılması tartışılıyor.

Sosyal medyaya e-Devlet üzerinden ve kimlikle giriş

Kimlik doğrulama yöntemi ve anahtar modeline ilişkin düzenlemede; sosyal medyanın gerçek kimlikle kullanılmasını sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların işlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Süresiz nafakaya süre sınırı

Nafakada yeni dönemin başlayacağı düzenlemede nafaka ödemeleri eşlerin evli kaldığı sürelere göre ayarlanacak. Buna göre; 10 yıla kadar evliliklerde 5 yıl, 10 yılın üstündekilerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenecek. Evlilik süresi 6 ay veya 1 yıl olsa dahi kadına en az 5 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor. Daha uzun süren evliliklerde ise nafaka süresinin, evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı esas alınarak belirlenmesi planlanıyor. Boşanmalarda eşlerin gelir durumu göz önünde tutularak maddi durumu dikkate alınacak ve bu doğrultuda hâkime takdir yetkisi verilecek.

Uzun süren boşanma davaları hızlandırılacak

Uzun süren çekişmeli boşanma davalarının kısa sürmesi için de adımlar atıldı. Buna göre; mal paylaşımından kaynaklanan davalarda 10 yıl olan zamanaşımı süresinin 5 yıla indirilmesi öngörülüyor. Mal paylaşımı süreci boşanmaları geciktirdiği gerekçesiyle önce ayrılık gerçekleşecek, ardından eşler arasında mal paylaşımı yapılacak.