Son seçim anketi yayımlandı: Netanyahu’ya karşı kim öne çıktı?

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İsrail’de 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde yeni bir kamuoyu araştırması yayımlandı. Maariv gazetesinin anketine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı partilerin oluşturduğu blok 120 sandalyeli Meclis’te 54 sandalye elde ediyor.

Netanyahu’nun liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partiler ise 50 sandalyede kalıyor. Böylece iki blok arasındaki fark 4 sandalye olarak hesaplanıyor.

Hiçbir blok 61 sandalyeye ulaşamıyor

Anket sonuçları, seçim sonrasında hükümet kurmak için gerekli çoğunluğun oluşmadığını gösteriyor. Meclisi'nde hükümet kurabilmek için 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Ancak araştırmadaki sandalye dağılımına göre ne Netanyahu’nun desteklediği koalisyon ne de muhalefet bloğu bu sayıya ulaşabiliyor. Bu durum, seçim sonrasında hükümet kurma sürecinde farklı siyasi seçeneklerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Filistinli partilere 12 sandalye

Araştırmada İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin de sandalye dağılımındaki konumu dikkat çekiyor. Bu partilerin 120 sandalyeli Meclis'te toplam 12 milletvekili çıkarması bekleniyor. Her iki ana blokta da yer almayan Yedek Askerler Partisinin ise 4 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

Başbakanlık tercihinde Eisenkot önde

Ankette katılımcılara başbakanlık koltuğunda kimi görmek istedikleri de soruldu. Sonuçlara göre Gadi Eisenkot'u başbakan olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 48 oldu. Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı ise yüzde 40'ta kaldı. Böylece iki isim arasındaki fark 8 puan olarak ölçüldü.

Seçim 27 Ekim’de yapılacak

Maariv tarafından yayımlanan araştırma, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde İsrail'deki siyasi tabloya ilişkin son verileri ortaya koydu. Anketin sandalye dağılımına göre muhalefet bloğu önde görünürken, hiçbir siyasi blok tek başına hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamıyor.