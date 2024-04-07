Son sigara grubuna da zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini duyurdu. Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.

Dündar, sosyal medya hesabından yeni zamlı listeyi paylaştı.

Philip Morris, JTI, TT, Imperial Tobaccove BAT sigara gruplarına zam gelmişti.