Son sigara grubuna da zam geldi: İşte yeni fiyatlar
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı. Böylece, grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini duyurdu. Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.
Dündar, sosyal medya hesabından yeni zamlı listeyi paylaştı.
Philip Morris, JTI, TT, Imperial Tobaccove BAT sigara gruplarına zam gelmişti.
Son #sigara gurubuna da #ZamGeldi böylece zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı. pic.twitter.com/bWwUrJl73h— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 7, 2024