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Sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı: Dört siyasi partiye mali denetim yapıldı

AYM, İYİ Parti, Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi mali denetimlerinin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
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Sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı: Dört siyasi partiye mali denetim yapıldı
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Anayasa Mahkemesi'nin dört siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İYİ Parti'nin 2018 ile 2019 yıllarına, Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi'nin de 2020'ye ait mali denetimleri yapıldı.

Cihan Partisi'ne suç duyurusu

İlk inceleme aşamasında, Yüksek Mahkeme, istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi nedeniyle Cihan Partisi'nin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, esas incelemede ise İYİ Parti, Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi'nin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

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