Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, MHP'den istifa ettiğini duyurdu

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"Ekinci, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür"

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü bildirdi.

Durmaz, X'ten yaptığı açıklamada, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

