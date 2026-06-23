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Soruşturma başlatılmıştı: Denizli Barosu Başkanı Kök, istifa etti

Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baro kurumuna ve meslektaşlarına zarar vermemesi adına başkanlık görevinden istifa etti.

Haber Merkezi
İHA
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Soruşturma başlatılmıştı: Denizli Barosu Başkanı Kök, istifa etti
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Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, yayınladığı resmi kamuoyu duyurusu ile görevinden ayrıldığını ilan etti. Kök, istifa kararına gerekçe olarak hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baroyu yıpratacak boyutlara ulaşmamasını gösterdi.

Hukuki sürecin adil bir şekilde sonuçlanacağına inandığını belirten Kök, "Hukuk devleti ilkesine olan inancım tamdır. Hakkımdaki iddialara ilişkin, yargılama süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına ve aklanacağıma dair hiçbir tereddüdüm bulunmamaktadır" dedi.

"Baronun yıpratılmasına gönlüm razı olmadı"

Ufuk Kök, baro başkanlığı makamının kişisel çıkarların ötesinde, savunmanın bağımsızlığını ve meslek onurunu temsil ettiğini hatırlatarak, "Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu’nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır. Bu nedenle, büyük bir gururla yürüttüğüm Denizli Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacaktır" diye konuştu.

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