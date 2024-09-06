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Soruşturma derinleşiyor! JAK’lar Narin için köye doğru arama başlattı

Diyarbakır Bağlar’da günlerdir haber alınamayan küçük Narin’i aramak için JAK ekibi Eğertutmaz Deresi’nden köye kadar aramalarını yoğunlaştıracak.

Haber Merkezi
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Soruşturma derinleşiyor! JAK’lar Narin için köye doğru arama başlattı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan elim olaya ilişkin detaylar gün geçtikçe netleşiyor. Kur’an Kursu’ndan çıktıktan sonra evine gitmeye çalışan 8 yaşındaki Narin’den bir daha haber alınamadı.

Arabasında DNA örnekleri bulunduğu için tedbir amacıyla tutuklanan amcası halen tutuklu bulunurken Narin’den henüz bir iz yok.

Diyarbakır ve Ankara’daki ekipler koordine çerçevesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak ise JAK ekiplerinin aramayı derinleştireceği öğrenildi. cgtnturk.com’un haberine göre çalışmaların 17’nci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

EKİPLER DEREDEN KÖYE DOĞRU ARAMAYA DEVAM EDECEK

Ekipler, mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta belirledikleri bir noktadan köye doğru arama çalışmalarına başladı. İz takip köpekleri dere kenarında iz sürerken, dalgıç ekipler de uzun şişlerle su içerisinde arama yaptı. 

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