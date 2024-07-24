'Sosis Partisi: Gıdatopya'ya RTÜK'ten üst sınırdan ceza

Uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan, "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyona Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun, haftalık olağan toplantısında, internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyonu gündeme aldığı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurulun, kararını oy birliğiyle verdiği vurgulanan açıklamada, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."