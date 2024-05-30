Sosyal Etki Zirvesi '24' - Canlı

"Sosyal Etki Zirvesi'24" ‘Sosyal Fabrika - Toplumsal Dönüşüm Platformu’ ve ‘Ekonomi Gazetesi / ekonomim.com işbirliği ile; Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler, Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Kurumlar, Medya ve İş Dünyası Temsilcilerinin de katılımlarıyla sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizliklere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla “Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz” mottosuyla İş Sanat, Levent İstanbul’da gerçekleştiriliyor...

“Ve Birliktelik Zamanı” diyerek çıkılan bu yolculukta; hedef STK’ların, vakıfların, kurumların, üniversitelerin paydaşlığı ile topluma; birlikteliğin, çeşitliliğin, farklılıkların bir arada olmasının başta bizlere ve toplumsal dönüşüme etkisinin mesajını vermek, toplumdaki eşitsizlikleri gündeme getirmek ve sorgulatmak, ortak akıl ile çözümler geliştirmek ve kamu desteğini alarak savunu çalışmaları yapmak...

"Sosyal Etki Zirvesi'24”, toplumda göz ardı edilen konuların ele alındığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal adalet, sınıfsal eşitsizlik, insan-doğa dengesizliği, gibi konularda sürdürülebilir farkındalık ile değişim elçileri yaratarak rol modellikleri ile yeni fikirlerin kapsama alınmasını sağlamak için somut adımların atılmasını sağlayarak, mevcut projelerin izlenebilir, uygulanabilir, çözüm ve sonuç odaklı olmaları için ortak çözüm önerileri ve/veya yeni projeler yaratmaları için ilham vermeyi amaçlanıyor...

"Sosyal Etki Zirvesi'24” Paydaşları:

Ankigad- Girişimci İş Kadınları Derneği, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı – AKEV, Arya Women, Askıda Ne Var, Blockchain Women İstanbul, Buldan Vakfı, Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV), Değişim Liderleri Derneği, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Faydasıçok Vakfı, Geleceğe Adımlar, Derneği, Gen Türkiye, Habitat Derneği, Hayal Gücü Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İyilik İçin Sanat, İzmir İş Kadınları Derneği - İZİKAD, JCI Türkiye, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği - GİKAD, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği - Kalben, Öğretmen Akademisi Vakfı, Pazarlama İletişimcileri Derneği - PİD, PERYÖN- Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, PWN, Seda Yekeler Vakfı - SEYEV, Sektörel Dernekler Federasyonu - SEDEFED, SKD Türkiye, Teknolojide Kadın Derneği - WTECH, TurkishWIN, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Yanındayız, Yeniden Biz, Yetkin Gençler-YETGEN ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği gibi 38 paydaşımız olmak üzere devam eden paydaşlık iletişimi nedeniyle bu sayı her gün değişmekte...

SEZ’24 Programı

09.30-10.15 "Farklılıkların Gücü: Toplumsal Değişim İçin Eşitliğin Önemi”

10.15-10.30 “Birliktelik Zamanı”

10.30-10.45 Açılış Konuşmaları

11.30-12.15 "Sözü Olan Kadınlar": Toplumsal Fayda Yaratmada Etkin Kadın Liderliği

12.15-13.30 "Erkekler Konuşuyor": Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklerin Rolü

14.15-15.00 "Mavi Yaka-Beyaz Yaka Hikayeleri: İki Yakamızı Bir araya Getirdik”

15.00-15.15 "Social Wellpreneur”

15.45-16.15 “Sanat Her Yerde: Sanatın İyileştirici ve Birleştirici Gücü”

16.15-16.45 "Entrepreneurship 4: Gençlerin Varolma Hikayesi”

16.45-17.00 “Yarının Renkleri / Yarında Biz”