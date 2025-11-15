Sosyal konut projesi TOKİ başvuru genç kategori! Daha önce TOKİ’den ev aldım başvurabilir miyim? soruları merak konusu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar genç kategori detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan daha önce de TOKİ projesinden faydalanmış olanlar yeniden başvuru yapıp yapamayacağını öğrenmeye çalışıyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURU GENÇ KATEGORİ!

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında gençlere özel ayrılan Genç Kategorisi için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabiliyor. Genç kategorisinde yer alan hak sahipleri için toplam konutların yüzde 20’si ayrılmış durumda.

Başvuru yapabilmek için, adayın 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olması şartı aranıyor. Ayrıca istenen diğer kriterler arasında, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları ile anne ve babası adına tapuda kayıtlı konutun bulunmaması yer alıyor.

Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi yapılmamış olması da başvuru için bir başka kritik şart. İkamet koşulu olarak ise başvurulan il veya ilçede en az 1 yıldır oturuyor olma ya da nüfus kaydının o ilde olması gerekiyor.

Gelir açısından ise hane halkı aylık net geliri İstanbul’da en fazla 145 000 TL, diğer illerde ise 127 000 TL sınırını geçmemeli. Projede gençlere ayrılan konutlar 1+1 tipinde olup yaklaşık 55 m² büyüklüğünde planlanmış. Başvuruların ardından hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Peşinat oranı yüzde 10 ve vade süresi 240 aya kadar çıkabiliyor.

DAHA ÖNCE TOKİ’DEN EV ALDIM BAŞVURABİLİR MİYİM?

TOKİ tarafından açıklanan maddeler arasında şu detay yer alıyor;

“4- Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.”