Sosyal konut projesi TOKİ başvurusu ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin konut başvurusu bitti mi? sorusu 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak için sırada bekleyen vatandaşların gündeminde. Maddi imkanlardan dolayı başvuruyu geciktirenler son tarihi araştırıyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında başvuru süreci resmi olarak 10 Kasım 2025 itibarıyla başladı.

Başvurular iki ayrı kanal üzerinden yapılabilecek: e-Devlet üzerinden ve yetkili banka şubeleri aracılığıyla.

Yoğun başvurunun önüne geçilmesi amacıyla ilk beş günlük dönemde kimlik numarasının son hanesine göre öncelikli başvurular alındı.

Bu dönemin ardından başvuru sistemi 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren tüm vatandaşlara açıldı. Başvurular 19 Aralık’ta sona erecek.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?

Bu takvime uyulması, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için kritik önem taşıyor; son günlerde sistem yoğunluğu artabileceği için işlemlerinin erken tamamlanması öneriliyor.

Vatandaşlar, konut sahibi olma fırsatı sunan projeye e-Devlet üzerinden ya da Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları şubelerinden müracaat edebilir. Özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını hedefleyen projeye ilgi yüksek. Hak sahipleri, başvuruların tamamlanmasının ardından 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek kuralarla belirlenecek.

Vatandaşlar, konut sahibi olma fırsatı sunan projeye e-Devlet üzerinden ya da Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları şubelerinden müracaat edebilir. Özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını hedefleyen projeye ilgi yüksek. Hak sahipleri, başvuruların tamamlanmasının ardından 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek kuralarla belirlenecek.