Sosyal konut projesine sızan dolandırıcılara engel: Sahte TOKİ siteleri tek tek kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan şikayetlerin ardından BTK, sahte konut başvuru sitelerine yönelik adım attı. “TOKİ İlk Evim” ve “500 Bin Sosyal Konut” adıyla açılan gerçek dışı internet sayfalarının vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Kişisel bilgiler ile para talep edilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulan bu siteler tespit edilerek erişime kapatıldı. Yetkililer, resmi duyurular dışında hiçbir platformdan başvuru yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Sosyal konut projesi dolandırıcıların hedefinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılan 500 bin sosyal konut projesi, büyük ilgi görürken dolandırıcıların da radarına girdi. Vatandaşların başvuru yapmak için resmi kurum sitelerine yönelmesiyle birlikte, sahte TOKİ ve e-Devlet sayfaları ortaya çıktı. Bu siteler, “başvuru bedeli” veya “teminat ücreti” adı altında şahıslara ait IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etti.

BTK dolandırıcılık girişimlerine karşı harekete geçti

Dolandırıcılık mağdurlarının CİMER’e başvurmasının ardından BTK devreye girdi. Kurum, “TOKİ İlk Evim” ve “500 Bin Sosyal Konut” temalı onlarca sahte siteye erişim engeli getirdi. BTK’dan yapılan açıklamada, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) geliştirdiği sistemler aracılığıyla zararlı bağlantıların tespit edilerek operatör düzeyinde engellendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TOKİ’nin yürüttüğü ‘500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye’ projesi kapsamında yapılan sahte başvuru ve dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin bağlantılar, zararlı bağlantılar listesine eklenmiş ve bu adreslere erişim altyapı seviyesinde engellenmiştir.”

Sahte TOKİ siteleri ‘oltalama’ yöntemiyle bilgileri hedef alıyor

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin siber güvenlikte “oltalama (phishing)” olarak adlandırıldığını hatırlattı. Bu yöntemde kötü niyetli kişiler, güvenilir kurumların internet sitelerini taklit ederek kullanıcıların kişisel bilgilerini ya da para transferlerini ele geçirmeyi amaçlıyor.

Vatandaşlara uyarı

BTK, vatandaşlara şüpheli sitelerle karşılaştıklarında [email protected] adresine e-posta göndermeleri veya USOM’un resmi internet sitesi üzerinden bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. Ayrıca mağduriyet durumlarında adli mercilere başvurulması ve güvenlik amacıyla hesap parolalarının derhal değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

BTK, oltalama amaçlı sahte siteleri düzenli olarak tespit edip erişime engellediklerini belirterek, vatandaşların yalnızca resmî TOKİ ve e-Devlet kanallarını kullanmaları konusunda uyardı.