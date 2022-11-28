Sosyal konutta 23 ilin kuraları çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde toplam 23 ilin kuraları noter huzurunda tamamlandı.

7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekimlerinin birinci ve ikinci etaplarının toplamında 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kategori bazında 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi 1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için gerçekleştirilecek.