Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Banu Parlak’ın aracı havalimanı girişinde polis ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan Parlak’ın havalimanındaki adliyeye gönderildiği öğrenildi. Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla yakalandığı öğrenildi.

Banu Parlak'ın kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen ve eşi Engin Polat ile birlikte gözaltına alınana Dilan Polat gibi güzellik merkezleri bulunuyor. Parlak'ın sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi var.

Banu Parlak kimdir?

Banu Parlak, 1987 senesinde Kastamonu'da doğdu. Parlak, 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak Okan Öztürk ve Banu Parlak, 2018 yılında boşandı.