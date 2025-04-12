Sosyal medya fenomeni Basel tutuklandı

Sosyal medyada "Basel" olarak bilinen Bekir Aslan dün, TİP’in çağrısıyla İstanbul Gülhane Parkı’ndaki eyleme katılması sonrası gözaltına alınmış ve serbest bırakılmasına karar verilmesine rağmen, hakkında açılan başka bir dosya nedeniyle gözaltısı sonlandırılmayıp savcılığa sevk edilerek tutuklandı.

DEV-GENZ pankartı ve Grup Yorum

Basel, kendisinin X hesabından paylaşılan mektubunda, "O kadar saçma ve mesnetsiz iddialarla tutuklandım ki... DEV-GENZ pankartını paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorgumda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu. Grup Yorum şarkısını paylaştığımdan dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmuştur. Gördüğünüz üzere tutuklamak isteyen kılıfını yanında getiriyor. Ama bilmiyorlar ki biz korkuyu 19 Mart'ta İstanbul Üniversiteli arkadaşların yıktığı barikatta bıraktık" dedi.