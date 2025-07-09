Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakaplı Bekir Aslan yine tutuklandı!

Geçen günlerde tahliye olan Sosyal medyada Basel olarak bilinen Bekir Aslan yeniden Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı. Gözaltı gerekçesi olarak Aslan'ın sosyal medya paylaşımları gösterildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik protestolar sırasında gözaltına alınan Bekir Aslan, 2.5 ay cezaevinde tutulmuştu. Sosyal medyada Basel olarak tanınan Bekir Aslan tutukluluğunun ardından tahliye edilmişti. Sosyal medya hesabındaki duyuruya göre Basel yeniden gözaltına alınmıştı. ‘Basel’ adıyla bilinen Bekir Aslan, dün akşam yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bekir Aslan kimdir?

Sosyal medya dünyasında “Basel” takma adıyla öne çıkan Bekir Aslan, Türkiye’nin genç dijital aktivistlerinden biri olarak bilinir. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımlarla adını duyurdu. 137 bini aşkın takipçisiyle önemli bir etki alanı oluşturdu. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, toplumsal adalet, yoksulluk, öğrencilerin yaşam koşulları gibi konularda eleştirel ve sert bir dil kullandı. Genç kuşağın temsilcisi olarak öne çıkan Aslan, sosyal medya çağının “sanal miting” atmosferini gerçek kıldı.