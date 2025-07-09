  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakaplı Bekir Aslan yine tutuklandı!
Takip Et

Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakaplı Bekir Aslan yine tutuklandı!

Sosyal medyada ‘Basel’ adıyla bilinen Bekir Aslan, dün akşam yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakaplı Bekir Aslan yine tutuklandı!
Takip Et

Geçen günlerde tahliye olan Sosyal medyada Basel olarak bilinen Bekir Aslan yeniden Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı. Gözaltı gerekçesi olarak Aslan'ın sosyal medya paylaşımları gösterildi. 

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik protestolar sırasında gözaltına alınan Bekir Aslan, 2.5 ay cezaevinde tutulmuştu. Sosyal medyada Basel olarak tanınan Bekir Aslan tutukluluğunun ardından tahliye edilmişti. Sosyal medya hesabındaki duyuruya göre Basel yeniden gözaltına alınmıştı. ‘Basel’ adıyla bilinen Bekir Aslan, dün akşam yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bekir Aslan kimdir?

Sosyal medya dünyasında “Basel” takma adıyla öne çıkan Bekir Aslan, Türkiye’nin genç dijital aktivistlerinden biri olarak bilinir. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımlarla adını duyurdu. 137 bini aşkın takipçisiyle önemli bir etki alanı oluşturdu. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, toplumsal adalet, yoksulluk, öğrencilerin yaşam koşulları gibi konularda eleştirel ve sert bir dil kullandı. Genç kuşağın temsilcisi olarak öne çıkan Aslan, sosyal medya çağının “sanal miting” atmosferini gerçek kıldı.

Bahçeli'nin "İmamoğlu davası canlı yayınlansın" mesajına Erdoğan'dan destek: Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olsunBahçeli'nin "İmamoğlu davası canlı yayınlansın" mesajına Erdoğan'dan destek: Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olsunGündem

 

Mevlana’nın evrensel dili İngiltere’de yankılandıMevlana’nın evrensel dili İngiltere’de yankılandıŞehirler

 

 

 

Gündem
Burhanettin Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? Burhanettin Duran siyasi geçmişi, kariyeri, mesleği?
Burhanettin Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? Burhanettin Duran siyasi geçmişi, kariyeri, mesleği?
İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran atandı, Fahrettin Altun TİHEK Başkanı oldu
İletişim Başkanlığı'na Duran atandı, Altun TİHEK Başkanı oldu
Murat Çalık yoğun bakıma alındı
Murat Çalık yoğun bakıma alındı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
Özel: Bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz
Özel: Bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz
Özel: Erdoğan'ın grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır
Özel: Erdoğan'ın grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır