Sosyal medya fenomeni Basel’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla iddianame

“Basel” takma adıyla bilinen ve Galatasaray Üniversitesi öğrencisi olan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan, 9 Temmuz’da X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakimlikte ifade veren Aslan, söz konusu paylaşımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olmadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu kastettiğini savundu. Aslan, “7 Temmuz’da Trump-Netanyahu görüşmesi vardı. İsrail’in Gazze’de bir sağlık kuruluşunu bombalaması sonucu siviller yaşamını yitirdi. Bu nedenle söz konusu paylaşımı yaptım. Mesajım Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik değildi. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi

Savcılık, izne bağlı suçlardan olduğu için Adalet Bakanlığı oluru ile Bekir Aslan hakkında iddianame düzenledi. İddianamede AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mağdur olarak yer aldı.

İddianamede suçlama ve istenen cezaya ise şu şekilde yer verildi:

"... açıklanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Geberdiğin gün keyiften ne yapacağımı bile bilemiyorum, geber artık' şeklinde paylaşım yapmak suretiyle üzerine atılı 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçunu işlediğine yönelik hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu anlaşılmakla: Delillerin takdiri Mahkemenize ait olamak üzere; Şüphelinin Mahkemenizde açık yargılamasının yapılarak; 1-Eylemine uyan TCK'nun 299/1-2 Maddeleri uyarınca ayrı ayrı CEZALANDIRILMASINA, 2-İşlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle 5237 sayılı TCK 53. Maddesi uyarınca BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASINA..."

İddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tensip duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verilen "Basel" 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.