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Sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
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Sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya kullanıcısı Bircan Yıldırım hakkında gözaltı ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında  Güvenlik birimlerinin ilgili karar doğrultusunda çalışma başlattığı bildirildi.

Örgütün sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine karşı yürütülen geniş çaplı incelemeler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Yıldırım’ın emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.

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