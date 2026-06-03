Sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya kullanıcısı Bircan Yıldırım hakkında gözaltı ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Güvenlik birimlerinin ilgili karar doğrultusunda çalışma başlattığı bildirildi.

Örgütün sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine karşı yürütülen geniş çaplı incelemeler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Yıldırım’ın emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.