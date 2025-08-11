  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’i eski sevgilisi darp etmişti: 1 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Takip Et

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’i eski sevgilisi darp etmişti: 1 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Fenomen Danla Biliç'i kafeteryada kafasına ve çenesine yumruk atarak darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’i eski sevgilisi darp etmişti: 1 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Takip Et

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'nin kafeteryada bulunduğu sırada yanına gelen ve kafası ile çenesine yumruk atarak darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Aktepe'nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı şüpheli Berk Çetin'in daha önce kendisine darp uyguladığını söylediği, bu konuda ise ayrı bir soruşturmanın olduğu anlatıldı.

Kafasına ve çenesine yumruk atması üzerine çığlık attığını belirtti
Hazırlanan iddianamede Aktepe'nin karakolda, olay tarihinde bir kafeteryada bulunduğu sırada şüpheli Çetin'in yanına geldiğini, masadan kalktığı sırada şüphelinin, kendisinin kafasına ve çenesine yumruk attığını, çığlık atması üzerine çalışanların geldiğini ve şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine işlemlere başlandığı kaydedildi.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’i eski sevgilisi darp etmişti: 1 yıl 6 aya kadar hapis talebi - Resim : 1

''Anlık bir sinirle ittim, yumruk atmadım''

Şüpheli Berk Çetin'in ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü anlık bir sinirle Aktepe'yi ittiğini ve yumruk atmadığını söylediği aktarıldı. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine göre ise şüpheli Çetin'in, müşteki Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğunun belirtildiği kaydedildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Aktepe'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğu belirtildi.

Dosyada uzlaşmadılar

İddianamede, şüpheli Çetin'in müşteki Aktepe'yi darp etmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, ayrıca söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu ancak olumsuz sonuçlandığı da aktarıldı.

1 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Berk Çetin'in ‘kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Bireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyorBireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyorEkonomi

 

ABD'de eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu belirlendiABD'de eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu belirlendiDünya

 

Gündem
Söke-Kuşadası karayolunda yol çöktü: Ulaşımda aksama yaşandı
Söke-Kuşadası karayolunda yol çöktü: Ulaşımda aksama yaşandı
AFAD: Balıkesir'de 237 artçı deprem oldu
AFAD: Balıkesir'de 237 artçı deprem oldu
Bakan Yerlikaya deprem bölgesinde son durumu açıkladı: Hasar tespiti için 50 ekip kuruldu
Bakan Yerlikaya deprem bölgesinde son durumu açıkladı: Hasar tespiti için 50 ekip kuruldu
Spotify, Türkiye'deki editörleri hakkında soruşturma başlattı
Spotify, Türkiye'deki editörleri hakkında soruşturma başlattı
Gazeteci Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha açıldı
Gazeteci Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha açıldı
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2025 yılının ilk 7 ayında 878 dosyaya 156.8 milyon TL'lik ceza
2025 yılının ilk 7 ayında 878 dosyaya 156.8 milyon TL'lik ceza kesildi