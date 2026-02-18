  1. Ekonomim
  3. Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında gözaltı kararı
Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, açtığı canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, online bir platform üzerindeki canlı yayında Sünnilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Demir hakkında gözaltı karar verildiği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

