Sosyal medya fenomeni Emrah Peküs, Siirt'te gözaltına alındı
"PiyasaTurkiye" rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs, Siirt'te gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği belirtildi. Peküs'ün, Siirt'te yapılan çalışma neticesinde yakalandığı bilgisi verildi.