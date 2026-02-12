Sosyal medya fenomeni Enes Batur gözaltına alındı

  1. Ekonomim
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Enes Batur, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen ve bir süredir yurt dışında olduğu ifade edilen sosyal medya fenomeni Enes Batur, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Gözaltı işleminin, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı vardı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

