Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi

Gözaltında bulunan Fatma Soydaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savcılığa ifade verdi. İfadesinin tamamlanmasının ardından savcılık, fenomenci tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Soydaş hakkındaki son kararı mahkeme verecek.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "ffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesinde düzenlenen "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ile 226/2. maddesinde yer alan "müstehcenlik" suçlarını oluşturduğu iddiasıyla soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Fatma Soydaş'ın İstanbul'da yakalandığı açıklandı. Şüphelinin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Fatma Soydaş kimdir?

Gözaltı kararı ve tutuklama talebinin ardından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılan Fatma Soydaş'ın Mardinli olduğu biliniyor. Yaşına dair net bir bilgi bulunmayan Soydaş, TikTok ve Instagram platformlarında dijital içerik üreticisi olarak yayın yapıyordu. Paylaştığı videolarla kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan isim, son paylaşımları nedeniyle adli sürecin muhatabı oldu.