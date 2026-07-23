Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gün önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fatma Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi ve ardından Soydaş gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Soydaş daha sonra ‘müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek’ suçundan tutuklandı.