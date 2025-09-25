Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye: 195'er yıla kadar hapis isteniyordu

İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Kıvanç-Beril Talu çiftinin de arasında olduğu üç sanık "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıl hapis istemiyle yargılanıyordu.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan ve dava kapsamında tutuklu bulunan sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için tahliye kararı verildi.

#SONDAKİKA

🚨 Kıvanç ve Beril Talu tahliye edildi.



İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan ve dava kapsamında tutuklu bulunan Talu çifti için tahliye kararı verildi. pic.twitter.com/PJp0bUdipW — Dilek YAMAN DEMİR (@dlk_ymn) September 25, 2025

Talu çifti hakkındaki iddialar

Yaklaşık 150 milyon lirayı dolandırıcılıkla alarak yurtdışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç ve Beril Talu çifti, Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldikleri 5 Ocak 2024’te gözaltına alınmıştı.

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan çift, ifadelerinde, “Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar” demişti.