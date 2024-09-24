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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, ölmeden 5 saat önce evini temizlemiş

İstanbul Sultanbeyli'de oturduğu lüks sitede yaşamına son veren sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, ölmeden 5 saat önce evini temizlemiş
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Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5’inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı.

Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.

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