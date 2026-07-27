Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay, "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla Şişli'deki evinden gözaltına alındı.

Tomay ile birlikte iki kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Mesut Can Tomay, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Üç isim de de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mesut Can Tomay'ın, Şişli'de oturduğu rezidansa uyuşturucu siparişi verdiği, çanta içinde bulunan uyuşturucu maddeyi ise aynı binada oturan şüpheli olan arkadaşı Mustafa T.'nin doğal gaz saatinin bulunduğu dolabının içine sakladığı iddia edildi.

İddiaya göre site görevlileri çantayı fark edip sitede sahibini ararken olayı polis ekiplerine bildirdi. Durumun fark edilmesi üzerine Mesut Can Tomay çantayı alması için şüpheli Süleyman Ç.yi evine davet edip çantayı almasını istedi. Polis ekipleri çantanın sahibi Mesut Can Tomay'ın olduğunu belirlemesi üzerinde Tomay'ı adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tomay, sağlık kontrolü için önce hastaneye ardından ise adliyeye götürüldü. Savcılıkça ifadesi alınan Tomay'ın, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Ben sipariş ettim"

Mesut Can Tomay savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptım" dedi.

Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay, dilekçesinde pişman olduğunu söyledi.