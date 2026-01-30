İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2025/280882 sayılı soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli hakkında TCK 216 kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile TCK 191 kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma suçlarından işlem yapıldı.

Başsavcılık açıklamasında, "Mika Raun CAN isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 30.01.2026 tarihinde yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Mika Raun kimdir?

9 Temmuz 2001 İstanbul, Büyükada doğumlu Mika Raun 24 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde eğitim almıştır. Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. İlkokulda şiir yazmaya başladı.