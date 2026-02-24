Sosyal medya fenomeni Mika Raun ve sevgilisi Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun'dan 30 Ocak'ta gözaltına alındığı sırada yurt dışındayken uyuşturucu kullandığını itirafı gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Mika Raun ile sevgilisi Batuhan Can'a uyuşturucu testi yapılmıştı.

Sonuçlar pozitif çıktı

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı habere göre, Mika Raun ile sevgilisi Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

"Uyuşturucu kullandığımı için pişmanım"

Mika Raun Can, 20 gün önce Hollanda’nın Amsterdam kentinde sevgilisi Batuhan Can ile uyuşturucu madde kullandığını söylemişti. 30 Ocak 2026 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan Mika Raun, ifadesinde şunları söylemişti:

"Üzerime atılı suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can'da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."