  3. Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunca ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Gezgin, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamasıyla tutuklandı.

Gezgin, fuhuş ve uyuşturucu iddialarıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

 