Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in hesabına Türkiye'den erişim engeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şikayeti sonrası dava açılan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, beraat etmesine rağmen Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in hesabına Türkiye'den erişim engeli
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Bakanlık, Gezgin’in erkek çocuklara “Ben kadınım değil mi?” diye sorduğu videolar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, söz konusu paylaşımların “hayasızca hareket” ve “müstehcenlik” içerdiği iddiasıyla yargıya başvurmuştu.

Gezgin hakkında “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçlamasıyla kamu davası açıldı ve üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkemede savunma yapan Gezgin, suçlamaları reddederek, “Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu söylediğimde iyi hissediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Gezgin’in beraatine hükmetti. Ancak beraat kararının ardından Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

