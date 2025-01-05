  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Takip Et

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

’Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada türban takarak yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlatmıştı.

Övüç, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu’nda gözaltına alınmıştı.

Övüç’ün ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma’ suçlarından kaydının olduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarallar operasyonunda 19 tutuklama! Ünlü restoran sahibi de tutuklandıSarallar operasyonunda 19 tutuklama! Ünlü restoran sahibi de tutuklandıGündem

 

Kerimcan Durmaz'a yasa dışı bahis soruşturması iddiasıKerimcan Durmaz'a yasa dışı bahis soruşturması iddiasıGündem

 

Gündem
İstanbul Barosu'ndan Tahir Elçi davası açıklaması: Takipçisi olmaya devam edeceğiz
İstanbul Barosu'ndan Tahir Elçi davası açıklaması: Takipçisi olmaya devam edeceğiz
Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Dışişleri Bakanı Fidan: Kudüs davasından geri durmamız imkansız
Dışişleri Bakanı Fidan: Kudüs davasından geri durmamız imkansız
Mansur Yavaş: Elektriğe zam yapanlar şimdi bizden suyu indirimli vermemizi istiyor
Mansur Yavaş: Elektriğe zam yapanlar şimdi bizden suyu indirimli vermemizi istiyor
Düzenleme Ahmet Necdet Sezer'i etkiledi! Maaşı Abdullah Gül'den düşük kaldı
Düzenleme Sezer'i etkiledi, maaşı Gül'den düşük kaldı
Özdağ'dan 'Öcalan' tepkisi: Kravat takıp Ankara sokaklarında bu serseriyi dolaştırmamamız gerekiyor
Özdağ'dan 'Öcalan' tepkisi: Kravat takıp Ankara sokaklarında bu serseriyi dolaştırmamamız gerekiyor