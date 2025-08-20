Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Instagram hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Kararın nedeni Instagram'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan resmi talep olarak açıklandı. ICTA’nın (BTK) bu içeriklerin kısıtlanmasını istemesi üzerine, platformun yasal yükümlülük gereği hesabı Türkiye’de erişime kapattığı iddia edildi.

Diğer yandan, Ticaret Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada “yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini” duyururken Övüç'ün hesabına getirilen erişim engelinin de bu nedenle olup olmadığı merak konusu oldu.

Ancak şu ana kadar yapılan açıklamalar arasında Murat Övüç isminin bu 30 hesap arasında yer aldığına dair doğrudan bir bilgi bulunmuyor.